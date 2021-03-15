В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес для детей

В Госдуме ко второму чтению подготовили поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги, которая распространяет его действие на граждан, не достигших совершеннолетия. Об этом 15 марта сообщает «Парламентская газета».

Поправка даст возможность налогоплательщику получить вычет, если его несовершеннолетние дети ходят на фитнес или в секции.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — заявил изданию один из авторов поправки, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Правительственным законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями услуги.

Согласно документу, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

На рассмотрение Госдумы законопроект могут внести 23 марта.

24 февраля стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Согласно документу, направленного на имя главы Минспорта РФ Олега Матыцина, предлагается выплачивать пособие в размере не более 5 тыс. рублей.