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Нидерланды приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Власти Нидерландов приняли решение о приостановке использования вакцины от коронавируса AstraZeneca на территории страны до 28 марта. Об этом пишет пресс-служба правительства 14 марта.

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Отмечается, что данное решение приняло голландское Управление по лекарственным средствам (MEB) в качестве меры предосторожности. Причиной тому послужили сообщения о возможных побочных эффектах в виде тромбоза, которые поступили из Дании и Норвегии. При этом не территории Голландии таких случаев не зафиксировано, указали в кабинете министров.

В правительстве Нидерландов добавили, что вакцинация препаратами BioNTech/Pfizer и Moderna в стране продолжится.

Накануне стало известно, что трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.

За день до этого в Словакии скончалась 38-летняя учительница, она умерла после прививки от COVID-19, при которой использовался препарат AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

По данным компании, по состоянию на 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых, что «гораздо меньше, чем можно было бы ожидать». В компании подчеркнули, что безопасность людей «стоит на первом месте», однако имеющиеся у нее данные указывают на то, что причиной образования тромбов была не вакцина.

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