Инфекционист оценил идею введения международных COVID-паспортов

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что введение паспортов вакцинации от коронавируса является принудительным контролем за передвижением населения. Такое мнение он высказал в понедельник, 15 марта.

Тимаков считает, что COVID-паспорта — это определение людей на социально равных и неравных.

«Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок», — сказал врач в беседе с «РИА Новости».

8 марта сообщалось, что Еврокомиссия намерена представить 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе, но решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, планируют принимать позднее.

Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск».

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о введении паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции пока вызывает скепсис у российских властей.

В начале марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объясняла, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверяла она.

При этом во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.