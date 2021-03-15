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СК предъявил обвинение главе кооператива после отравления школьников в Красноярске

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В рамках дела о массовом отравлении учеников школ в Красноярске предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», где обнаружены возбудители иерсиниоза. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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В сообщении СК говорится, что с 18 февраля по 3 марта в 27 красноярских школах зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. По уточненным данным СК, было зафиксировано 115 отравившихся. Во всех учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых фруктов и овощей без термической обработки. Возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Суд на 85 суток приостановил деятельность предприятий «Аленушка», где при проверке нашли следы грызунов, и цеха ООО «Респект», который занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для столовых школ.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», в овощехранилищах которого специалисты Роспотребнадзора обнаружили возбудители заболевания иерсиниоз.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что прокуратура передала дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из полиции в региональный главк СК. Оно объединено в одно производство с делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

12 марта сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в школе №128 в Барнауле после того, как двое ее учеников заболели инфекционным гастроэнтеритом. Саму школу закрыли на два дня. Специалисты для лабораторных исследований взяли пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей и биоматериал у сотрудников столовой.

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