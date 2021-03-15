Жителей российских регионов предупредили о сильном ветре

Сильные порывы ветра ожидаются в начале недели в Туве, Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области, регионах Южного федерального округа (ЮФО). Об этом в понедельник, 15 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все неблагоприятные события в ближайшие дни связаны с ветровым режимом. В Туве ожидаются метель, ветер 25–28 м/с, в Иркутской области — 16–24 м/с, в районе Забайкальского края, Бурятии — метель, сильный ветер 25–30 м/с», — цитирует его ТАСС.

Также, по словам метеоролога, усиление ветра ожидает жителей регионов ЮФО, а на Черноморском побережье прогнозируются порывы ветра более 25 м/с.

Вильфанд также назвал причину таких погодных перемен.

«Это типичная ситуация, если говорить на бытовом уровне, то это борьба весеннего и зимнего режима. Меняется циркуляция, потому в течение и марта, и апреля очень часто будет такая ситуация», — объяснил эксперт.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что в начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. В Москве температура превысит норму на пять градусов, днем воздух прогреется до 2–5 градусов тепла.