Депутат рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 14 марта на своей странице в Facebook назвал визит китайской делегации в Крым ответом украинской стороне в ситуации с заводом «Мотор Сич».

О визите делегации бизнесменов из КНР на полуостров стало известно из заявления министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. По его словам, китайских предпринимателей заинтересовали возможности для организации отдыха, а также крымское вино, кондитерские изделия и аграрная продукция.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений»», — отметил Рабинович.

Он также добавил, что бизнесмены из Китая, прибыв на полуостров, договорились с местными властями выстраивать отношения с крымскими предприятиями, наметили план действий по туризму и поездкам в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, как заметил депутат, китайская сторона готова вложить инвестиции в курортный бизнес.

Такие действия Китая Рабинович назвал «ответным ходом» в связи с позицией Украины по «Мотор Сич».

12 марта сообщалось, что власти Китая потребовали от Украины учесть интересы китайских компаний, после того как Киев принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

За день до этого стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил данное объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР. В 2018 году его заподозрили в незаконной продаже более 50% акций китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям.