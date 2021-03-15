Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Су-34 выступили в роли врага в ходе учений на Урале
Мир
В аэропортах Пекина отменены более 420 рейсов из-за песчаной бури
Экономика
Курс доллара на Московской бирже снизился в начале торгов
Мир
Шесть человек погибли из-за песчаной бури в Монголии
Спорт
Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
Общество
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей
Происшествия
В Приморье вандалы разрисовали стелу героев Великой Отечественной войны
Общество
Дело возбудили после гибели трех человек в пожаре под Новосибирском
Спорт
Петр Ян указал на двойные стандарты судейства в UFC

Работница школьной столовой в Перми накладывала салат детям голыми руками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, на котором видно, как повар в столовой пермской школы перемешивает и накладывает салат для учеников голыми руками. Ролик 15 марта опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах можно увидеть, как сотрудница столовой пренебрегает санитарно-гигиеническими правилами, даже не надев перчатки при работе с едой.

Как стало известно телеканалу, ранее администрация школы уже получала жалобы на работу этой столовой. Ученики сообщали о поданных им полусырых котлетах. Однако директор учреждения не принял мер, чтобы исправить проблему.

12 марта сообщалось, что Роспотребнадзор проводит проверку в барнаульской школе после того, как двое ее учеников заболели инфекционным гастроэнтеритом. Саму школу закрыли на два дня. По предположению специалистов ведомства, причиной отравления стала кишечная инфекция, вызванная вирусом.

В региональном министерстве образования сообщили, что в школе не было массового отравления детей. В учебном учреждении нарушений не нашли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021