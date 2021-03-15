Работница школьной столовой в Перми накладывала салат детям голыми руками

В Сети появилось видео, на котором видно, как повар в столовой пермской школы перемешивает и накладывает салат для учеников голыми руками. Ролик 15 марта опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах можно увидеть, как сотрудница столовой пренебрегает санитарно-гигиеническими правилами, даже не надев перчатки при работе с едой.

Как стало известно телеканалу, ранее администрация школы уже получала жалобы на работу этой столовой. Ученики сообщали о поданных им полусырых котлетах. Однако директор учреждения не принял мер, чтобы исправить проблему.

12 марта сообщалось, что Роспотребнадзор проводит проверку в барнаульской школе после того, как двое ее учеников заболели инфекционным гастроэнтеритом. Саму школу закрыли на два дня. По предположению специалистов ведомства, причиной отравления стала кишечная инфекция, вызванная вирусом.

В региональном министерстве образования сообщили, что в школе не было массового отравления детей. В учебном учреждении нарушений не нашли.