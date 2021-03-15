Пресс-конференция ко Дню защиты прав потребителей проходит в МИЦ «Известия». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Эффекты пандемии. Самочувствие потребителей и потребительского рынка». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О том, как пандемия сказалась на потребителях и изменила их поведение, о мерах поддержки людей с низкими доходами, о совершенствовании законодательства по защите прав потребителей рассказывают:
- Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России
- Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли
- представитель Роспотребнадзора