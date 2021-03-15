Пресс-конференция ко Дню защиты прав потребителей проходит в МИЦ «Известия». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Эффекты пандемии. Самочувствие потребителей и потребительского рынка». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О том, как пандемия сказалась на потребителях и изменила их поведение, о мерах поддержки людей с низкими доходами, о совершенствовании законодательства по защите прав потребителей рассказывают: