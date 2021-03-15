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В России за сутки выявили 9437 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в России зафиксировали 9437 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1353), а также в Санкт-Петербурге (933) и Московской области (627).

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что существование в стране нескольких вакцин от COVID-19 позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации.

По ее словам, вакцинация в настоящее время является одной из важнейших задач, так как на коронавирус влияет фактор сезонности.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии, будут действовать в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. При этом она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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