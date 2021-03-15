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Постпред РФ при Совете Европы предостерег против ухода из организации

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Уход России из Совета Европы приведет к тому, что РФ автоматически выйдет из некоторых конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений в различных сферах. Об этом 14 марта в интервью «Независимой газете» заявил при Совете Европы Иван Солтановский.

Он рассказал, что Россия присоединилась к 68 конвенциям и дополнительным протоколам, которые работают в интересах страны и ее граждан. Кроме того, Россия является участником девяти частичных соглашений, которые специализируются на каких-то конкретных областях, будь то борьба с коррупцией, сотрудничество в сфере спорта или кинопроизводства.

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«Выход из Организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал Солтановский.

Постпред также обратил внимание на то, что с выходом России из Совета Европы произойдет «окончательная эрозия сущности СЕ как многопрофильной организации. Исчезнут сотрудничество в сферах здравоохранения, борьбы с терроризмом и наркотрафиком, межрелигиозный диалог, а останутся «только суд и несколько мониторинговых механизмов».

Ранее 15 марта сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс 15–16 марта посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Основанием для возможного исключения России из Совета Европы эксперты считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал от РФ освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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