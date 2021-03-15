Набережную в Челябинске достроят за 500 млн рублей

В Челябинске названа компания, которая будет достраивать набережную рядом с рекой Миасс. Это согласилась сделать фирма «Строймеханизация».

Предприятие готово выполнить работы за 489 млн 629 тыс. рублей. Они должны быть завершены к августу 2021 года. Речь идет о строительстве пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и Сквера искусств, пишет портал kursdela.biz.

В феврале сообщалось, в Челябинске построят парк качелей под открытым небом, как в ЦПКиО имени Горького в Москве. Новую зону отдыха и развлечений разместят в Курчатовском районе, у тропы здоровья «Экотропа» в парке Северо-Западный.