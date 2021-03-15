Производители вакцин рассказали о рисках из-за экспортного контроля США

Экспортный контроль США угрожает мировому производству вакцин. Такое мнение выразили два ведущих индийских производителя вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и Johnson & Johnson в воскресенье, 14 марта, в интервью газете Financial Times.

По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E, Махима Датла, существует опасность, что американские поставщики не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанного предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

«Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин», — подчеркнул он, призвав к срочному международному вмешательству.

В свою очередь исполнительный директор Института сыворотки Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин — Адар Пунавалла заявил, что упомянутый закон может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

«Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов», — сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

Закон об оборонном производстве позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд. В случае с коронавирусом его действие может быть распространено на производство респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и других средств для борьбы с COVID-19.

Как поясняет издание, президент США Джо Байден продолжает руководствоваться этим законом. И хотя Штаты заказали более чем достаточно доз препаратов для вакцинации каждого взрослого человека в стране, американским поставщикам приходится прилагать максимум усилий, чтобы выполнить контракты с зарубежными заказчиками.

9 марта американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во II квартале текущего года.

В последние недели января ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню–августу порядка 70% населения ЕС.