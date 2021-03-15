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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес для детей

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В Госдуму внесли предложение о распространении социального налогового вычета по НДФЛ на несовершеннолетних россиян, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами. Об этом 15 марта рассказал «Парламентской газете» один из авторов поправки, член комитета ГД по бюджету и налогам Валерий Скруг.

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«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что налогоплательщик в случае принятия соответствующей поправки ко второму чтению законопроекта сможет получать вычет, если на фитнес или в секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также подопечные.

В конце февраля депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Согласно тексту документа, направленного на имя министра спорта РФ Олега Матыцина, выплачивать пособие предлагается в размере не более 5 тыс. рублей.

Сухарев обратил внимание на то, что в среднем месяц занятий в спортивной секции стоит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если в семье два ребенка, то это до 10 тыс. рублей в месяц, что гораздо больше, чем НДФЛ, выплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. В начале следующего месяца эксперты рассказали о процедуре получения налогового вычета за фитнес. Они отметили, что необходим кассовый чек и договор со спортивным учреждением.

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