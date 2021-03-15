Петр Ян указал на двойные стандарты судейства в UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян прокомментировал решение судейства в поединке между Эриком Андерсом и Дарреном Стюартом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Своим мнением он поделился в Instagram.

Турнир прошел в ночь на 14 марта по московскому времени в Лас-Вегасе. В конце первого раунда Андерс ударил коленом лежащего на полу соперника. В результате рефери Херб Дин признал прием запрещенным, а поединок оказался несостоявшимся, напоминает РЕН ТВ.

«Та же комиссия, но разные решения», — прокомментировал случившееся Ян.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Тогда бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, когда тот одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги. Прямую трансляцию поединка проводил телеканал РЕН ТВ.

Позднее Ян принес извинения сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день поединка Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.