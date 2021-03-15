Суд арестовал подозреваемого во взятке главу отдела полиции Красноярска

Начальник отдела полиции в Красноярске, подозреваемый в получении взятки, арестован до 11 мая. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

«Юрию Островскому — начальнику ОП-1 МУ МВД «Красноярское». Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 11 мая», — передает «РИА Новости».

О задержании Островского сообщалось 13 марта. По данным следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля на менее тяжкую, пообещав за это 600 тыс. рублей.

Полицейский и посредник были задержаны 12 марта в момент передачи денег сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.