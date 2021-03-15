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В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова

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За организацией водной блокады Крыма стоят три местных политика, которые покинули территорию полуострова после того, как он вошел в состав России. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он уточнил, что речь идет о бывшем депутате Верховной рады Андрее Сенченко и лидерах организации «Меджилиса крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефате Чубарове и Мустафе Джемилеве.

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Помимо этого, Константинов назвал ответственными за водную блокаду Крыма экс-президента Украины Петра Порошенко, который положил этому начало, а также действующего украинского лидера Владимира Зеленского — «продолжающего начатый курс варварского отношения к крымчанам».

«Экономический ущерб исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала», — уточнил глава крымского парламента.

По мнению Константинова, действия со стороны Украины нарушают все международные нормы.

10 марта стало известно, что власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. Как отмечал Константинов, судебный процесс имеет «моральное значение».

За день до этого регионы полуострова вернулись к графику подачи воды, который ранее временно отменили из-за праздников: с 6 по 9 марта в Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах подачу воды осуществляли без ограничений.

При этом на Украине считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Об этом в начале марта заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Комментируя это заявление, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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