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Курс доллара на Московской бирже снизился в начале торгов

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Курс доллара к рублю на Московской бирже в начале торгов снизился на 4 коп., однако затем пошел вверх. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в понедельник, 15 марта.

Сразу после снижения курс американской валюты отыграл падение и в итоге вырос на 2,49 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,3 рубля.

При этом курс евро вырос на 10,66 копейки. Его стоимость достигла 87,59 рубля.

По состоянию на 7:16 мск доллар вновь пошел на снижение.

13 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что рубль продолжает укреплять позиции, тогда как американскую валюту ждет серьезный обвал.

Согласно прогнозу Кузнецова, американская валюта достигнет максимум в 75–76 рублей за доллар, однако к концу апреля позиция спадет и произойдет обвал до 70–71 рубля.

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