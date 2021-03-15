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В США заявили об опоре в политике на дипломатические союзы и военную силу

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин считают, что при администрации президента Джо Байдена американская внешняя политика будет опираться на альянсы с другими странами, как дипломатические, так и военные, которые служат для Соединенных Штатов «мультипликаторами силы». Такое мнение они выразили в совместной статье, опубликованной в воскресенье, 14 марта, в газете The Washington Post.

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«Ни одна страна на земле не имеет такой сети союзов и партнерств, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями… Наши альянсы — это то, что наши военные называют «мультипликаторами силы». С ними мы можем достичь гораздо большего, чем без них», — заявили они.

Руководители внешнеполитического и военного ведомств в преддверии визитов в Японию и Южную Корею указали на то, что альянсы США с этими странами способствуют «безопасности и процветанию США и всего мира», в частности, что в определении наилучшего ответа на угрозы со стороны Северной Кореи, глобальных проблем безопасности, изменения климата, кибербезопасности и безопасности здравоохранения.

«Как сказал президент Байден, Соединенные Штаты будут руководствоваться дипломатией, потому что это самый эффективный способ ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и лишь немногие из них могут быть решены нами в одиночку», — приводит слова министров издание.

Однако, подчеркнули Блинкен и Остин, США будут поддерживать свои вооруженные силы, которые главы двух ведомств назвали «самыми мощными в мире», поскольку они являются основным источником американской национальной и коллективной силы.

«Мы будем упорно трудиться, чтобы обновить наши альянсы и обеспечить их пригодность для решения задач, связанных с угрозами и возможностями нашего времени», — добавили они.

25 февраля новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала «возвращение Америки на мировую арену», а также заявила о готовности работать с партнерами и союзникам.

В своей речи дипломат фактически повторила слова президента США Джозефа Байдена, сказанные им на инаугурации.

Инаугурация Байдена прошла в Вашингтоне 20 января. Сразу после этого на сайте Белого дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.

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