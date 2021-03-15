Врач назвал возможную причину плохого самочувствия весной

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik в понедельник, 15 марта, рассказал об основных причинах плохого самочувствия в весенне-осенний период.

По словам специалиста, недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья, когда происходят резкие перепады температур, а люди часто простужаются. Одной из самых частых причин плохого самочувствия в это время является банальная простуда. Между тем он отметил, что, если человек начинает шмыгать носом на улице в холодную погоду, это не значит, что у него начинается насморк или он заболевает.

Врач объяснил, что это нормальная реакция носовых путей, поскольку на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом. Это не является патологией. Если же такая реакция сопровождается повышением температуры или кашлем и болью в горле, тогда уже можно говорить о том, что человек заболел. Вероятнее всего, это будет обычная простуда, которая проходит за семь дней.

Кузьменко отметил, что бытует мнение, будто плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. На самом деле, по его словам, недостаток витаминов ведет к конкретным заболеваниям: цинга, куриная слепота. Они требуют восполнения дефицита. Избавиться же от весенней слабости при помощи приема витаминов вряд ли получится.

Врач рассказал, что причиной слабости может быть и переутомление, которое может быть связано с обстановкой вокруг коронавируса, однако весеннее солнце должно изменить состояние и настроение к лучшему, пишет НСН.

11 марта аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об опасности передозировки цинка. По словам медика, передозировка цинка может привести даже к коме. Избыточное содержание цинка в организме вредит печени, почкам и поджелудочной железе. Болибок подчеркнул, что лучше всего принимать комплексные препараты, в которых кроме цинка содержатся и другие компоненты.