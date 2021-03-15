Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова
Мир
В аэропортах Пекина отменены более 420 рейсов из-за песчаной бури
Экономика
Курс доллара на Московской бирже снизился в начале торгов
Мир
В США заявили об опоре в политике на дипломатические союзы и военную силу
Спорт
Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
Общество
В МЧС заявили об опасности обвала ледника при извержении Ключевского вулкана
Происшествия
В Приморье вандалы разрисовали стелу героев Великой Отечественной войны
Мир
Производители вакцин рассказали о рисках из-за экспортного контроля США
Спорт
Петр Ян указал на двойные стандарты судейства в UFC

Врач назвал возможную причину плохого самочувствия весной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik в понедельник, 15 марта, рассказал об основных причинах плохого самочувствия в весенне-осенний период.

Сосудный день: дефицит витамина К может приводить к тяжелому COVID-19
Недостаток нутриента делает стенки сосудов уязвимыми к повреждениям и увеличивает риск тромбозов

По словам специалиста, недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья, когда происходят резкие перепады температур, а люди часто простужаются. Одной из самых частых причин плохого самочувствия в это время является банальная простуда. Между тем он отметил, что, если человек начинает шмыгать носом на улице в холодную погоду, это не значит, что у него начинается насморк или он заболевает.

Врач объяснил, что это нормальная реакция носовых путей, поскольку на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом. Это не является патологией. Если же такая реакция сопровождается повышением температуры или кашлем и болью в горле, тогда уже можно говорить о том, что человек заболел. Вероятнее всего, это будет обычная простуда, которая проходит за семь дней.

Кузьменко отметил, что бытует мнение, будто плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. На самом деле, по его словам, недостаток витаминов ведет к конкретным заболеваниям: цинга, куриная слепота. Они требуют восполнения дефицита. Избавиться же от весенней слабости при помощи приема витаминов вряд ли получится.

Врач рассказал, что причиной слабости может быть и переутомление, которое может быть связано с обстановкой вокруг коронавируса, однако весеннее солнце должно изменить состояние и настроение к лучшему, пишет НСН.

11 марта аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об опасности передозировки цинка. По словам медика, передозировка цинка может привести даже к коме. Избыточное содержание цинка в организме вредит печени, почкам и поджелудочной железе. Болибок подчеркнул, что лучше всего принимать комплексные препараты, в которых кроме цинка содержатся и другие компоненты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021