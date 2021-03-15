В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы

Коммунальщики в Москве приступили к обработке тротуаров из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

Специалисты ведут мониторинг опасных участков дорог. По прогнозам синоптиков, до 09:00 понедельника, 15 марта, в столице временами ожидаются мокрый снег и дождь, температура воздуха от 0 до +2 градусов. Не исключено образование гололедицы, пишет НСН.

В обработке тротуаров используется мелкогравийная крошка, пишет «Ридус». Кроме того, специалисты мониторят состояние тоннелей, мостов, низинных мест, эстакад, набережных, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Также в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 15 марта в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в понедельник. Прогнозируется облачная погода, местами гололедица и до +4 градусов. По области местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.