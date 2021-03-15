Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 15 марта
Мир
Байден предложил дождаться окончания расследования в отношении Куомо
Общество
Диетолог дала советы по соблюдению поста
Общество
Вильфанд назвал сроки прихода весеннего тепла в центр России
Общество
Постпред РФ рассказал о последствиях выхода из Совета Европы
Мир
В США заявили о превышении численности военного контингента в Афганистане
Политика
Глава ПАСЕ посетит Москву для обсуждения отношений с Россией
Общество
В России могут отменить плановые проверки для IT-отрасли
Армия
Россия и Белоруссия в марте проведут несколько совместных учений

В МЧС заявили об опасности обвала ледника при извержении вулкана Ключевского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледник Эрмана может обвалиться из-за извержения вулкана Ключевской. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

По словам спасателей, по леднику продвигается лава и уходит под его толщу, что может спровоцировать его обвал.

Отлить в базальте: где в России полюбоваться вулканическими плато
Лавовые поля удивляют своей необычной красотой

«Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине, невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву», — приводит RT сообщение ведомства.

В этой связи нахождение людей вблизи извергающегося вулкана представляет опасность для их жизни, пишет сайт aif.ru. Кроме того, грязевые потоки, образовавшиеся в связи с таянием ледника и снежников опасны для рыбаков и охотников, а также снегоходчиков и туристов в этом районе.

Отмечается, что несмотря на предупреждения спасателей, в отеля поселка Ключи в 30 км от Ключевского вулкана почти не осталось свободных мест на ближайшие две недели, и это не характерно для этого времени года.

18 февраля на Ключевском произошел побочный прорыв из двух параллельных трещин в 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб. 9 марта прорыву присвоили имя советского ученого Георгия Горшкова.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021