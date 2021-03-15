В МЧС заявили об опасности обвала ледника при извержении вулкана Ключевского

Ледник Эрмана может обвалиться из-за извержения вулкана Ключевской. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

По словам спасателей, по леднику продвигается лава и уходит под его толщу, что может спровоцировать его обвал.

«Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине, невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву», — приводит RT сообщение ведомства.

В этой связи нахождение людей вблизи извергающегося вулкана представляет опасность для их жизни, пишет сайт aif.ru. Кроме того, грязевые потоки, образовавшиеся в связи с таянием ледника и снежников опасны для рыбаков и охотников, а также снегоходчиков и туристов в этом районе.

Отмечается, что несмотря на предупреждения спасателей, в отеля поселка Ключи в 30 км от Ключевского вулкана почти не осталось свободных мест на ближайшие две недели, и это не характерно для этого времени года.

18 февраля на Ключевском произошел побочный прорыв из двух параллельных трещин в 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб. 9 марта прорыву присвоили имя советского ученого Георгия Горшкова.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.