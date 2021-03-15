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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 15 марта

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В Москве в понедельник, 15 марта, прогнозируется облачная погода, местами гололедица и до плюс 4 градусов. По области местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до 1 градуса ниже нуля.

В Подмосковье температура будет варьироваться от нуля до плюс 5 градусов. Ночью похолодает до 4 градуса мороза.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. В Москве температура превысит норму на 5 градусов, днем воздух прогреется до 2–5 градусов тепла.

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