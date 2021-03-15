Диетолог дала советы по соблюдению поста

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в понедельник, 15 марта, рассказала «РИА Новости» о том, кому вредно соблюдать пост, а также дала советы тем, кто всё же намерен поститься.

По словам специалиста, не рекомендуется соблюдать пост детям, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям и людям с заболеваниями. Постящимся следует заменить продукты животного происхождения на те, которые содержат достаточное количество белка растительного происхождения.

Диетолог подчеркнула, что для тех, кто впервые начал соблюдать продолжительный пост и не имеет опыта, важно понимать, что это не диета. Она пояснила, что, если неправильно организовать питание, возможно ухудшение общего состояния здоровья и работоспособности даже у здорового человека, пишет НСН.

«Поэтому если вы приняли решение соблюдать пост, ориентируйтесь на свое самочувствие и в случае его ухудшения своевременно обратитесь к врачу», — посоветовала врач.

Она добавила, что если речь идет о людях из группы риска, то для них соблюдение постов с медицинской точки зрения не рекомендовано, пишет «Газета.ру». Перед любым изменением рациона питания им необходима консультация врача.

Стародубова отметила, что ограничения в питании на время Великого поста распространяются и на кратность приемов пищи, а также кулинарную обработку блюд. На время поста из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, мясо и птица, яйца, ограничивается потребление морепродуктов и рыбы.

Чтобы питание было более сбалансированным по белковой составляющей, эксперт посоветовала заменить эту группу продуктов на бобовые, а также продукты из цельного зерна: хлеб из муки грубого помола, гарниры и каши из нерафинированных круп, а также макароны из твердых сортов пшеницы. Кроме того, хорошим источником растительного белка являются орехи. Ежедневная порция их должна быть небольшой, примерно 30 г. В качестве дополнительного источника белка можно использовать грибы.

Врач также напомнила о необходимости присутствия в рационе достаточного количества овощей и фруктов. Стоит избегать излишнего употребления сахара и кондитерских изделий, продуктов из муки высшего сорта, сладких напитков. Также следует ограничить потребление соли, солений и маринадов, воздерживаться от жареного.

Стародубова подчеркнула, что во время поста важно не голодать и спланировать питание таким образом, чтобы между приемами пищи не было больших перерывов. Три основных приема пищи лучше дополнить двумя небольшими перекусами в течение дня.

15 марта у православных христиан начался Великий пост — центральный пост, предшествующий главному христианскому празднику Пасхе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день поста совершит богослужение в столичном храме Христа Спасителя, на котором начнет читать канон Андрея Критского.