Вильфанд назвал сроки прихода весеннего тепла в центр России

Весенняя погода с устойчивой температурой воздуха 15–18 градусов придет в центральную часть России через 1–1,5 месяца. Об этом 15 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край.

Так, в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов, в Хабаровском крае и Амурской области — на 10–12 градусов.