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Постпред РФ рассказал о последствиях выхода из Совета Европы

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Выход России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу страны из ряда конвенций, в том числе из Европейской конвенции по правам человека, а также частичных соглашений организации. Об этом 14 марта рассказал постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

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«В арсенале Совета Европы свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся», — сказал он в интервью «Независимой газете».

Также Солтановский объяснил, что Россия является участником девяти так называемых частичных соглашений, которые специализируются на какой-то конкретной области, например борьбе с коррупцией. В случае выхода России из организации «об этом также придется забыть».

Ранее 15 марта сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс 15–16 марта посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Основанием для возможного исключения России из Совета Европы эксперты считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал от РФ освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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