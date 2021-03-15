В США и Португалии сняли часть ограничений из-за COVID-19

Побережье Форт-Лодердейла в американском штате Флорида заполонили толпы студентов. Накануне власти города отменили комендантский час, сообщает телеканал «Известия». Это стало приятной новостью для учащихся, которые проводят каникулы на пляже. Однако отдыхающие игнорируют маски и не соблюдают социальную дистанцию.

С 15 марта в Португалии снимается часть ограничений. В стране открываются магазины и парикмахерские. Учащиеся младших классов возвращаются в школы.

А вот в Британии глава Национального управления по статистике Иэн Даймонд предположил, что новый всплеск коронавируса в стране может быть осенью. При этом Даймонд отметил, что для точного прогноза нужно сначала понять эффективность применяемых вакцин.

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