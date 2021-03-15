В Британии начались протесты после убийства девушки полицейским

В Британии начались протесты после убийства девушки. Самый крупный марш прошел в Лондоне. В честь погибшей британцы зажигают фонарики и свечи, сообщает телеканал «Известия». Акции «Верните наши улицы» продолжались все выходные. Британки отмечают, что не чувствуют себя в безопасности в своих городах.

Сара Эверард пропала без вести 3 марта. Жительница Лондона поздним вечером возвращалась домой. 12 марта тело девушки обнаружили в графстве Кент. В похищении и убийстве женщины обвинили лондонского полицейского.

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