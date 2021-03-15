Российские военнослужащие в Таджикистане отметили Масленицу

Более 3,5 тыс. российских военнослужащих и членов их семей 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в праздничных гуляниях, посвященных Масленице. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье, 14 марта.

Проводы русской зимы состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар. Военные отмечали праздник старорусскими обычаями с блинами, песнями, а также народными забавами. Кроме того, среди подразделений состоялся конкурс по приготовлению блинов.

Победители получили грамоты от командира 201-й военной базы и ценные подарки. Мероприятие завершилось сожжением чучела Масленицы.