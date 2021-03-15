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Российские военнослужащие в Таджикистане отметили Масленицу

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Более 3,5 тыс. российских военнослужащих и членов их семей 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в праздничных гуляниях, посвященных Масленице. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье, 14 марта.

Проводы русской зимы состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар. Военные отмечали праздник старорусскими обычаями с блинами, песнями, а также народными забавами. Кроме того, среди подразделений состоялся конкурс по приготовлению блинов.

Победители получили грамоты от командира 201-й военной базы и ценные подарки. Мероприятие завершилось сожжением чучела Масленицы.

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Масленица
Масленица — восточнославянский праздник, сохранившийся со времен язычества и не утративший своей актуальности после принятия христианства. В этом году россияне отмечали Масленицу с 8 по 14 марта — согласно православной традиции, масленичная неделя начинается за 56 дней до Пасхи. Ограничения из-за COVID-19 внесли корректировки в народные гулянья: где-то запретили дегустацию блинов, а где-то Масленицу и вовсе встречали в онлайн-формате, однако в некоторых регионах праздник все-таки состоялся. Как это было — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
С размахом отметили праздник в Суздале — на городских сценах выступили фольклорные ансамбли, а участникам гуляний предложили принять участие в традиционных масленичных забавах и конкурсах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Масленичный столб, увенчанный колесом, символизирует соединение неба и земли, а попытка его покорить — одно из самых популярных праздничных развлечений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
С силовым шоу в музее деревянного зодчества выступили участники белгородского богатырского клуба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Молодые люди продемонстрировали гостям праздника необычные способности человека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Также современные богатыри показали свое умение лежать на острых иглах, битом стекле и даже способность поднимать человека зубами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Сами гости активно участвовали в конкурсах, катались с ледяных горок, на народных аттракционах и качелях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Весь день на разных площадках музея деревянного зодчества выступали народные фольклорные ансамбли «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Масленица-9
Масленица
Скучно не было никому — в программе были танцы, песни и различные мастер-классы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Масленица
Традиционное прощание с зимой прошло и в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Праздник всегда проходит как однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Масленица
Гулянья стартовали в 11:00 и продолжились до самого вечера. Гостей праздника угощали блинами по разным рецептам — от деревенских до столичных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Масленица
Желающие участвовали в хороводах, играх и веселых конкурсах. Всё это отлично помогает сбросить с себя негатив, снять напряжение и отмахнуться от страхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Масленица
Победителей сражений награждали блинкоинами, которые можно было потратить на угощения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Масленица
Масленичным забавам охотно предавались не только дети, но и взрослые — прыгали в сено, перетягивали канаты — всё как в старину на Руси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Масленица
Смельчаки могли сделать пару кругов на карусели с видом на парк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-16
Масленица
В этот раз гостей ждал масштабный перформанс в режиме реального времени под названием «Масленица. Вакцинация». Два шамана проводили заговор от всех болезней. В роли лекарей выступили художники и артисты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-17
Масленица
Однако, как бы гости ни увлеклись праздником, кудесники всё равно привели их к кострищу — финальной точке вечера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-18
Масленица
Кульминацией праздника стало сожжение Масленицы. По традиции чучело в парке каждый год имеет особенную форму. В прошлые годы в "Никола-Ленивце" предали огню "Байконур", "Пирамиду", "Медиабашню", а в этот раз — замок корона-людоеда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-21
Масленица
Арт-объект получился действительно гигантским. Его высота — 24 метра. Внутри — сено и ветки кустарников с сельхозполей. Создал чучело знаменитый художник Николай Полисский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-19
Масленица
По задумке организаторов, отдавая огню чучело, они вакцинируют мир от всех болезней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица-20
Масленица
Горел замок корона-людоеда хорошо — это значит, что коронавирус пойдет на спад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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