Электроснабжение восстановили в 78 населенных пунктах Иркутской области

В Иркутской области в 78 населенных пунктах возобновили подачу электроэнергии. Они были обесточены в целях безопасности из-за обрушившегося на регион шторма. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

«Электроснабжение в населенных пунктах Иркутской области восстановлено», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне сообщалось, что 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, включая Иркутск и Ангарск, остались без электричества. Отключение было обусловлено усилением порывистого ветра до 27 м/с.