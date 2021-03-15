Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Армия
Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе
Мир
Сирия надеется на возвращение в ЛАГ до конца этого года
Наука
«Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Мир
В Сирии сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью
Общество
Врач рассказала о правилах эффективного сна
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении контактов с западными партнерами
Мир
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Спорт
Российские саблисты победили в командных соревнованиях в Будапеште

Фильм «Аватар» вновь стал самым кассовым в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в мире, обогнав по сборам заключительную часть «Мстителей». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Смешались кони, драконы и мыши: семейный контент победил комедии
Основную выручку уикенда принесли «детские» фильмы

Картине удалось вернуть себе звание самого топового фильма в истории после повторного проката в Китае, пишет «Ридус». Так, за полдня субботы, 13 марта, сборы превысили $8 млн. По прогнозам аналитиков, картина соберет в КНР $58 млн, пополнив при этом общую копилку киноленты, пишет сайт kp.ru.

Общие сборы «Аватара» в мировом прокате составили свыше $2,8 млрд, а фильм «Мстители: Финал» собрал $2,79 млрд, пишет НСН.

Фильм «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. Как напоминает REGNUM, через 41 день после начала международного проката картина стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обойдя показатели сборов фильма-катастрофы «Титаник». Рекорд был перебит супергеройским фильмом «Мстители: Финал», премьера которого состоялась в 2019 году.

Как пишет «Газета.ру», в сентябре 2020 года завершились съемки продолжения картины. Режиссер отметил, что ему и его команде повезло иметь возможность продолжать съемки, несмотря на препятствия, связанные с пандемией коронавируса.

Выход сиквела «Аватара» в прокат запланирован на 14 декабря 2022 года. Действие картины будет проходить на Пандоре, где наряду с лесным кланом Оматикайя значительную роль в сюжете сыграет клан Меткайина, живущий на морском рифе. Также, как уточнял Кэмерон, значительная часть картины будет происходить под водой.

В мае 2020 года стал известен общий бюджет продолжений фильма «Аватар». Он превысит $1 млрд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021