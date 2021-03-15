Фильм «Аватар» вновь стал самым кассовым в мире

Фильм «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в мире, обогнав по сборам заключительную часть «Мстителей». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картине удалось вернуть себе звание самого топового фильма в истории после повторного проката в Китае, пишет «Ридус». Так, за полдня субботы, 13 марта, сборы превысили $8 млн. По прогнозам аналитиков, картина соберет в КНР $58 млн, пополнив при этом общую копилку киноленты, пишет сайт kp.ru.

Общие сборы «Аватара» в мировом прокате составили свыше $2,8 млрд, а фильм «Мстители: Финал» собрал $2,79 млрд, пишет НСН.

Фильм «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. Как напоминает REGNUM, через 41 день после начала международного проката картина стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обойдя показатели сборов фильма-катастрофы «Титаник». Рекорд был перебит супергеройским фильмом «Мстители: Финал», премьера которого состоялась в 2019 году.

Как пишет «Газета.ру», в сентябре 2020 года завершились съемки продолжения картины. Режиссер отметил, что ему и его команде повезло иметь возможность продолжать съемки, несмотря на препятствия, связанные с пандемией коронавируса.

Выход сиквела «Аватара» в прокат запланирован на 14 декабря 2022 года. Действие картины будет проходить на Пандоре, где наряду с лесным кланом Оматикайя значительную роль в сюжете сыграет клан Меткайина, живущий на морском рифе. Также, как уточнял Кэмерон, значительная часть картины будет происходить под водой.

В мае 2020 года стал известен общий бюджет продолжений фильма «Аватар». Он превысит $1 млрд.