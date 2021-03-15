ПСЖ проиграл «Нанту» в домашнем матче чемпионата Франции

В очередном матче 29-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома уступил «Нанту».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась с минимальным счетом 2:1.

У гостей отличились Рэндал Коло (58-я минута) и Мойзес Симон (70-я). Единственный мяч в составе парижан забил Юлиан Дракслер, пишет «Спорт-Экспресс».

ПСЖ упустил возможность возглавить турнирную таблицу Лиги 1 и с 60 очками занимает второе место после лидирующего «Лилля» (63 очка). «Нант» (27 очков) – 18-й.

10 марта ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с испанской «Барселоной» и пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.