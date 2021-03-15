Госсекретарь США обсудил Россию с главой МИД Франции

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых обсудил темы, связанные с Россией, Китаем и Ираном. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подчеркнули особую роль Трансатлантического альянса в решении проблем глобальной безопасности. Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Иран, Россию и Китай, а также политический процесс в Ливии», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.

Также сообщается, что стороны обсудили вопрос мира и стабильности в Восточном Средиземноморье.

Днем ранее Блинкен выступил с осуждением задержания участников форума «Объединенных демократов» в Москве и призвал «положить конец преследованию» так называемых «независимых голосов».