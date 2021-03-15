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СК начал проверку по факту ДТП с пятью погибшими под Екатеринбургом

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Следователи в Свердловской области начали проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

ДТП произошло вечером 14 марта на 48-м км трассы Екатеринбург–Тюмень около села Мезенское. По предварительным данным, водитель автомобиля марки KIA Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой марки Volvo, пишет «Москва 24». На месте случившегося погибла 52-летняя женщина – водитель иномарки, а также ее пассажиры: пожилая женщина, 20-летняя девушка и двое детей 12 и 13 лет.

Предварительно установлено, что дети находились на задних пассажирских сиденьях и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция перекрыла трассу в районе ДТП в обоих направлениях, водителей направляют в объезд. Для предотвращения возгорания сотрудники МЧС отключили аккумуляторы. Погибших извлекают из автомобиля с помощью специальных инструментов, пишет сайт kp.ru.

Правоохранители провели осмотр места аварии. По итогам проверки примут процессуальное решение, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ход проверки СК взят на контроль региональной прокуратуры, пишет REGNUM.

14 марта сообщалось, что во Владивостоке в результате автомобильной аварии погиб инспектор ДПС. Автомобиль Toyota Carina столкнулся с Toyota Prius и наехал на инспектора ДПС и припаркованные неподалеку транспортные средства. Старший инспектор ДПС скончался в реанимации от полученных травм. СК начал доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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