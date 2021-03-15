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СК возбудил дело после падения девочки из окна в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки, которая выпала из окна на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 14 марта, ТАСС рассказали в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

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По словам главы пресс-службы Юлии Ивановой, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения обнаружили под окнами жилого дома на улице Барклая ранее в этот день. По информации РЕН ТВ, тело школьницы было обнаружено на козырьке подъезда.

Установлено, что девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, в квартире которого находились две собаки борцовской породы американский стаффордширский терьер, отмечает телеканал «360». Взрослых дома не было, уточняет телеканал «Звезда».

По последним данным СК, девочка, скорее всего, перед гибелью находилась в квартире одна. Следователи допрашивают соседей, очевидцев и родственников потерпевшей. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, отмечает агентство городских новостей «Москва». Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Проверку по факту гибели девочки ранее начала прокуратура Москвы. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия родителей, пишет РИАМО.

3 марта сообщалось, что 14-летний подросток выжил после падения из окна 17-го этажа жилого дома на Тамбовской улице в Москве. Предположительно, он выпал из окна, пытаясь скрыться от правоохранителей. По предварительной информации, его пытались задержать по подозрению в изнасиловании одноклассницы.

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