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Врач рассказала о правилах эффективного сна

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Кандидат медицинских наук, терапевт, педиатр Ирина Добрецова в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» в воскресенье, 14 марта, разъяснила правила эффективного сна.

По словам специалиста, человеку необходимо соблюдать режим сна и отдыха. Она пояснила, что в организме есть так называемые циркадные ритмы — биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи. В ночное время вырабатываются определенные гормоны, например мелатонин, которые способствуют борьбе со стрессами, накопленными в течение дня. Выработка этих гормонов происходит в районе 23:00, потому важно ложиться спать в 22:30.

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«В идеале для того, чтобы хорошо себя чувствовать, человек в 23:00 должен уже спать, находиться в глубокой фазе сна», — отметила врач.

Добрецова рассказала, что нужно вставать в одно и то же время каждый день, чтобы не нарушать циркадные ритмы. Это относится как к будним, так и к выходным дням. Медик пояснила, что можно утром в выходной открыть глаза, дать организму сигнал, что проснулся так же, как и в рабочий день. После этого можно позволить себе час-полтора полежать в кровати с ощущением расслабления и выходного дня. Если же спать до обеда, то никакого эффекта не будет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Врач добавила, что определенные правила следует помнить и любителям дневного сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и выспавшимися. Так, допустимо спать днем всего 20–30 минут в период с 14:00 до 15:00. Кроме того, важно делать это в кровати, укрывшись одеялом.

«Это очень важно, потому что когда мы укрываемся одеялом, то происходит такое воздействие на нервную систему, что она успокаивается», — пояснила Добрецова.

Специалист уточнила, что если спать днем именно в таком ритме, особенно в выходные дни, то человек почувствует прилив сил и энергии.

3 марта кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов назвал причины, по которым человек чувствует сонливость в течение дня. По словам специалиста, если при этом продолжительность сна составляет не менее семи часов в сутки и нет повышенных нагрузок, то такое состояние можно объяснить либо нарушением структуры ночного сна, либо заболеванием.

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