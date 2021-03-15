«Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируют в этом году зарегистрировать новую вакцину от оспы. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», — говорится в сообщении.

Сейчас проходят клинические испытания препарата. По информации ведомства, в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

13 марта директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке в России в Институте иммунологии вакцины от аллергии на орехи.