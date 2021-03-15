Минобороны РФ заявило о продолжении контактов с западными партнерами

Российские и западные военные, несмотря на охлаждение отношений, продолжают поддерживать контакты, в том числе для предотвращения кризисных ситуаций, сообщил в воскресенье, 14 марта, начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский в интервью газете Минобороны РФ «Красная Звезда».

«Полагаем, что диалог между военными важен, в первую очередь, чтобы избегать недопонимания и неверных оценок действий. Неверные выводы могут дорого стоить для безопасности. Военные это знают не понаслышке и поэтому заинтересованы в предотвращении кризисных ситуаций», — сказал он.

По словам Кшимовского, главное управление международного военного сотрудничества продолжает диалог с военными ведомствами стран Запада, несмотря на охлаждения отношений с этими государствами. В первую очередь взаимодействие происходит в сферах стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности, контролю над вооружениями и предотвращением инцидентов в ходе военной деятельности.

25 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах.

20 февраля Антонов рассказал, что российские власти уже направили администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия.

28 августа 2019 года глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Стороны обсудили военную транспарентность в Европе и договорились продолжать контакты.