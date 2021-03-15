Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта

Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии передаст власть новому Президентскому совету страны во вторник, 16 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы совета ПНС Хасан аль-Хуни.

По его словам, в ходе церемонии глава ПНС Ливии Файез Саррадж передаст полномочия во исполнение принципа мирной передачи власти, пишет «РИА Новости».

14 февраля сообщалось, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж покинул страну. Ряд экспертов посчитал, что Саррадж не вернется в страну.

На время своего отъезда глава ПНС поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу.