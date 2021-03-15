Боевые расчеты «Искандер-М» и С-400 привились от COVID-19

Боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и современных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Южного военного округа (ЮВО), принимающие участие в подготовке к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вакцинировались от коронавируса. Об этом 15 марта сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

В общей сложности более 100 тыс. военнослужащих округа получили обе дозы препарата «Спутник V». Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Отмечается, что в 2021 году парады, посвященные годовщине Победы, на территории ЮВО пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.