Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Армия
Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе
Мир
Сирия надеется на возвращение в ЛАГ до конца этого года
Наука
«Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Мир
В Сирии сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью
Общество
Врач рассказала о правилах эффективного сна
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении контактов с западными партнерами
Мир
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Спорт
Российские саблисты победили в командных соревнованиях в Будапеште
Сюжет:

Боевые расчеты «Искандер-М» и С-400 привились от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и современных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Южного военного округа (ЮВО), принимающие участие в подготовке к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вакцинировались от коронавируса. Об этом 15 марта сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

В общей сложности более 100 тыс. военнослужащих округа получили обе дозы препарата «Спутник V». Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

Отмечается, что в 2021 году парады, посвященные годовщине Победы, на территории ЮВО пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021