Алиев заявил о готовности Баку открыть коммуникации с Арменией

Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 14 марта.

«Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны. Открытие коммуникаций будет выгодным для всех стран региона, создаст новые возможности, придаст новую динамику. Я открыто говорю, что Азербайджан готов к этому», — приводит его слова пресс-служба главы государства.

Ранее, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения и Азербайджан в ходе переговоров по Карабаху проявили конструктивный подход. По ее словам, Министерство иностранных дел России рассчитывает, что страны будут придерживаться курса на поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения как в официальных комментариях, так и в медиапространстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

Первая встреча рабочей группы состоялась в конце февраля. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания отметил, что вице-премьеры трех стран рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.