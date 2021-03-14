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Мишустин проведет 15 марта совещание по развитию Дальнего Востока
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Мишустин проведет 15 марта совещание по развитию Дальнего Востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в понедельник, 15 марта. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что совещание с членaми правительственной комиссии по вопросaм социально-экономического развития Дальнего Востока пройдет в формaте видеоконференции, пишет ТАСС.

10 марта в ходе совещания с министрами президент России Владимир Путин потребовал проанализировать причины, по которым не удалось достичь ряда ключевых показателей в развитии Дальнего Востока.

Ранее в этот же день президент поручил правительству обеспечить приток инвестиций в регионы Сибирского федерального округа с самой трудной социально-экономической ситуацией. На совещании премьер-министр Михаил Мишустин доложил главе государства об итогах состоявшейся на прошлой неделе рабочей поездки по регионам Сибири.

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