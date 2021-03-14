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«Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче «Тинькофф РПЛ»

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Московский «Локомотив» обыграл футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

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В составе победителей дублем отличился Франсуа Камано на 42-й и 57-й минутах. Также мяч в ворота соперников забросил Федор Смолов (89). Гол от «Сочи» забил Артур Юсупов (58).

Таким образом, столичный клуб победил в третьей встрече в рамках «Тинькофф РПЛ» подряд, а «Сочи» прервал пятиматчевую серию без поражений.

Кроме того, набрав 37 очков, клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя «Сочи», пишет «Спорт-Экспресс».

Первое место в турнире на данный момент занимает петербургский «Зенит», на втором оказался московский «Спартак», а на третьем — ЦСКА.

Накануне «Спартак» победил «Динамо» в матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча окончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В тот же день «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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