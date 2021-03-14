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В «Чертаново» прокомментировали нападение на футболиста ЮФЛ «Локомотива»

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Футбольная школа «Чертаново» прокомментировала нападение членов юношеской футбольной команды «Чертаново» на игрока московского «Локомотива» после завершившегося матча. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба заведения в воскресенье, 14 марта.

Игра между командами состоялась накануне. В ходе матча между игроками Максимом Шнапцевым («Локомотив») и Никитой Салтыковым («Чертаново») периодически возникали конфликты. После встречи команды не были разведены в подтрибунном помещении, а сотрудников охраны или представителей контрольно-ревизионной службы при возвращении спортсменов в здание не было.

«Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка», — отметили в клубе.

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Подчеркивается, что ни о каком массовом избиении футболиста «Локомотива» речь не идет. В клубе осудили проявление агрессии как на футбольном поле, так и за его пределами.

«В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в сообщении от имени школы «Чертаново» были принесены извинения пострадавшему Шнапцеву с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Также в воскресенье ситуацию прокомментировали в столичном «Локомотиве». В пресс-службе команды заявили, что несколько футболистов юношеской футбольной команды «Чертаново» совершили нападение на игрока из клуба после завершившегося матча. Шнапцев, как отмечается, получил серьезные травмы.

Директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев сообщил, что в настоящий момент клуб совместно с правоохранительными органами изучает детали инцидента. По его словам, команда будет добиваться соответствующего наказания для нападавших в рамках законодательства РФ.

В пресс-службе ЮФЛ заявили, что Российский футбольный союз намерен разобраться в ситуации, подчеркнув, что подобные случаи недопустимы.

Матч прошел на поле «Локомотива» 13 марта и завершился победой хозяев со счетом 2:1. На следующий день стало известно, что после игры в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, со слов пострадавшего, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан.

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