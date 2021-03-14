Россияне увидят редкое астрономическое явление на ночном небе

Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление. Так называемый зодиакальный свет впервые появится на небе в марте. Источник этого явления — околосолнечная пыль, сообщает телеканал «Известия». Наблюдать зодиакальный свет можно будет только вечером. В сентябре околосолнечная пыль будет видна по утрам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.