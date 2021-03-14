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Вирусолог допустил рост числа случаев COVID-19 в России к осени

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Количество случаев заболевания COVID-19 в России может увеличиться к осени. Такое мнение в воскресенье, 14 марта, высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

«Возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также выразил надежду на то, что граждане будут вакцинироваться активнее, поскольку от этого зависит эпидемиологическая ситуация. Аграновский подчеркнул, что люди переносят COVID-19 по-разному, а прививка позволит защититься от заболевания.

В настоящее время, как добавил эксперт, кривая заболеваемости COVID-19 снижается за счет вакцинировавшихся людей и формирования иммунитета.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавирусной инфекции позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации.

По ее словам, в настоящее время главной задачей является создание такой прослойки привитых от COVID-19 граждан, которая не даст коронавирусу распространяться.

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