Трое детей провалились под лед в Волгоградской области

В Волгоградской области трое детей провалились под лед реки Ахтуба в городе Волжском Волгоградской области, один из них погиб. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, двое братьев 10 и семи лет вместе с шестилетним мальчиком во время прогулки вышли на лед, который не выдержал их веса и проломился. Очевидцами произошедшего стали местные жители, которые помогли детям выбраться из ледяной воды.

«Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что в Вольске Саратовской области продолжается поиск тел братьев шести и 11 лет, которые провалились в полынью и утонули 28 февраля.