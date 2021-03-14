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Экс-президент Польши Валенса записал прощальное видео и лег в больницу
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Экс-президент Польши Валенса записал прощальное видео и лег в больницу

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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, перед тем как лечь в больницу на операцию, записал прощальное видеообращение. Ролик политик опубликовал в воскресенье, 14 марта, в своем аккаунте в Facebook.

На кадрах бывший польский лидер заявляет, что не знает, как пройдет операция, но отмечает, что готов к «двум основным исходам».

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«Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал всё, чтобы хорошо служить народу», — подчеркнул Валенса.

По его словам, ему вместе с народом удалось многое сделать, но получилось не всё, что планировалось, из-за его «лени или нежелания».

«Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства», — заключил экс-президент.

По информации польской газеты Super Express, в кардиостимуляторе 78-летнего Валенсы лопнул один из электродов и ему предстоит операция на сердце. Кроме того, политик страдает диабетом и имеет другие проблемы со здоровьем.

В конце декабря 2020 года Валенса объявил себя банкротом. По его словам, он был состоятельным человеком, однако направлял деньги на благотворительность и в настоящее время у него нет средств.

При этом до пандемии экс-лидер страны выступал с лекциями в ряде университетов разных стран. Однако с закрытием границ Валенса лишился этого дохода.

Позднее в феврале сообщалось, что политик ищет дополнительную работу из-за недостатка пенсионных денег на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, он готов пойти работать даже электриком.

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