Температурный рекорд побит в Рязанской области

В Рязанской области побит температурный рекорд, который держался 119 лет. Об этом сообщают «Метеовести» агентства «Фобос».

В ночь на пятницу, 12 марта, в поселке Елатьма Касимовского района столбики термометров опустились до минус 24,3 градуса. Такого в Рязанской области в этом время не было с 1902 года, передает РИА «7 новостей».

Прежний рекорд температура этой мартовской ночью обогнала на 0,1 градуса. Также рекорд по минусовой температуре установлен в поселке Павелец Скопинского района. Рекордными стали морозы и в Тамбовской, Вологодской, Тульской и Пензенской областях.