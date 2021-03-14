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Издание Welt узнало о случайном финансировании терроризма властями ФРГ

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По данным немецкого издания Welt, власти Германии могли случайно профинансировать террористов. Речь о денежной помощи жертвам ЧП на ярмарке 2016 года. Получившие компенсации могли отправить средства боевикам. ФРГ уже ведет расследование в отношении 60 подозреваемых, передает телеканал «Известия». Правоохранительные органы изучают финансовые потоки в страны Ближнего Востока. Теракт случился в декабре 2016-го, погибли 12 человек, пострадали 48. Радикал Анис Амри протаранил на грузовике рождественский городок в Берлине. Сам террорист был ликвидирован в перестрелке с полицейскими.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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