Издание Welt узнало о случайном финансировании терроризма властями ФРГ

По данным немецкого издания Welt, власти Германии могли случайно профинансировать террористов. Речь о денежной помощи жертвам ЧП на ярмарке 2016 года. Получившие компенсации могли отправить средства боевикам. ФРГ уже ведет расследование в отношении 60 подозреваемых, передает телеканал «Известия». Правоохранительные органы изучают финансовые потоки в страны Ближнего Востока. Теракт случился в декабре 2016-го, погибли 12 человек, пострадали 48. Радикал Анис Амри протаранил на грузовике рождественский городок в Берлине. Сам террорист был ликвидирован в перестрелке с полицейскими.

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