Мемориал в честь погибших в годы ВОВ хотят установить в Севастополе

Мемориал на месте массового захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны может появиться на территории Максимовой дачи в Севастополе. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Руководитель (регионального управления СК) Владимир Терентьев поблагодарил … всех представителей поискового движения за взаимодействие с органами СК, за ту масштабную работу по восстановлению обстоятельств истории и увековечиванию памяти граждан, погибших от рук нацистов в годы войны. Владимир Терентьев выступил с инициативой установить на месте раскопок памятный знак, который будет информировать горожан о событиях, происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны», – сообщила Постнова.

Захоронение удалось обнаружить благодаря рассекреченным ФСБ документам, отмечает Крыминформ. Останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу.

Советских военнопленных, погибших в нацистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, нужно отнести к числу жертв геноцида. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, приуроченной к 78-й годовщине освобождения Ржева. «По сути, подлежащей уничтожению «группой» для нацистов было всё население нашей страны — безотносительно этнической (расовой) или религиозной принадлежности», — подчеркнул Мединский.